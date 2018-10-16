В Московском Патриархате объяснили, что изменится для верующих после разрыва общения с Константинопольской Церковью

Теперь верующие канонических територий Русской Православной Церкви не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев), сообщают российские СМИ.

Данный вывод следует из решения Свящееного Синода РПЦ в Минске о признании невозможности евхаристического общения со Вселенским патриархатом.

«В практическом плане это решение означает, что мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом, наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургии совместно с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата», - объяснил митрополит Иларион.

По его словам, решение Синода Русской Православной Церкви о прекращении совместных богослужений и невозможности прихожанам причащаться в храмах Константинопольского патриархата распространяется на всю каноническую территорию РПЦ.

«А это значит, что ограничения отныне действуют в России, Украине, в Белоруссии, Молдавии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Латвии и Литве, в Таджикистане и Туркмении, в Узбекистане, Эстонии, а также распространяются на прихожан РПЦ, проживающих в других странах», - заявил он.

Митрополит Иларион также подчеркнул, что Русская Православная Церковь не принимает решений Константинопольского патриархата и не будет им следовать.

"Раскол остается расколом, - сказал митрополит Иларион, - лидеры раскола - лидерами раскола. А Церковь, признавшая раскольников и вступившая с ними в общение, тем самым исключила себя из канонического поля Православной Церкви".

"Именно это является главной причиной, по которой мы вынуждены прервать общение с Константинопольским патриархатом как полностью идентифицировавшим себя с расколом", - заключил митрополит.

Также Митрополит Волоколамский добавил, что РПЦ "не признает решения Константинопольского патриархата о предоставлении Украинской Церкви автокефалии".

"Было принято решение об отмене акта Константинопольского патриархата 1686 года о включении Киевской метрополии в состав Московского патриархата, а также было принято решение об учреждении ставропигии Константинопольского патриархата в Украине. Все эти решения, с точки зрения РПЦ, беззаконны и канонически ничтожны. РПЦ не принимает этих решений, не будет им следовать", - сообщил митрополит.

Вместе с тем он добавил, что РПЦ надеется, что Константинополь пересмотрит свое решение. "Мы надеемся, что здравый разум восторжествует, что Константинопольский патриархат изменит свое отношение к существующей церковной реальности", - сказал митрополит.

"Блаженнейший митрополит Онуфрий участвовал в сегодняшнем заседании от начала до конца. И, как и все члены Синода, поддержал его решение", - сообщил митрополит Иларион.

Он добавил, что "Русская Православная Церковь рассчитывает на то, что Константинополь пересмотрит свои решения по Украине".

Как сообщалось, Константинопольский патриархат на заседании Синода, которое состоялось 9-11 октября, подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины, и отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Также было принято решение снять анафему с главы УПЦ КП Филарета и главы УАПЦ Макария. Также было объявлено о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.