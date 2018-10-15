Более миллиона верующих поклонились деснице Спиридона Тримифунтского

За время пребывания десницы святителя Спиридона Тримифунтского в России – с 24 августа по 14 октября – святыне поклонились более миллиона верующих.

— Суммарно мы говорим о цифре более миллиона человек, — сказала сотрудница Патриаршей пресс-службы Мария Коровина, добавив, что только в Москве ковчегу со святыней поклонились около 500 тысяч паломников, сообщает сайт spiridon.patriarchia.ru.

В понедельник 15 октября после торжественного молебна ковчег с десницей святого отправили на греческий остров Корфу, где он постоянно пребывает.

Напомним, что десницу святителя Спиридона Тримифунтского привезли в Россию летом с греческого острова Корфу. С 24 августа ей поклонились паломники в разных регионах страны.