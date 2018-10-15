Митрополит Онуфрий принял участие в работе Священного Синода РПЦ в Минске

Блаженнейший Митрополит Онуфрий 15 октября принял участие в очередном заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, которое состоялось в Минском епархиальном управлении.

Заседание возглавил Патриарх Кирилл, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт patriarchia.ru.

В качестве временного члена от Украинской Православной Церкви в работе Синода принял участие митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

Во время заседания были обсуждены актуальные вопросы жизнедеятельности Церкви. В частности, все члены Синода выразили поддержку канонической Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

В результате работы Священного Синода Русской Православной Церкви было принято заявление в связи с последними действиями Константинопольского Патриархата относительно церковных вопросов в Украине.