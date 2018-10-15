При кафедральном соборе УПЦ накормили около 100 нуждающихся

Около 100 малоимущих приняли участие в первом бесплатном завтраке для бездомных, инвалидов, нищих и малоимущих людей, прошедшем на территории строящегося Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова 12 октября.

Утреннее горячее питание для обездоленных здесь планируется проводить ежедневно, сообщает "Фома в Украине" со ссылкой на сайт храма.

Завтраки будут проходить в рамках социального проекта собора «Друзья на улице» при содействии благотворительной организации «Рука помощи».

Первая трапеза была поминальной. Ключарь собора, викарий Киевской Митрополии архиепископ Варсонофий угостил всех в память о своей матери Марии, почившей 4 октября. Он попросил всех помолиться об упокоении её души. Перед началом трапезы владыка отслужил заупокойную литию.