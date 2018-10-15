В Минске началось заседание Синода РПЦ

Под председательством Патриарха Кирилла в Минске началось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

В работе заседания принимает участие Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает российское информагенство.

Как сообщалось, 11 октября Синод в Стамбуле "снял анафему" с глав УПЦ КП и УАПЦ, объявил об открытии своего подворья в Киеве и прекратил действие указа 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Москве.

Синод РПЦ приостановил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом, если неканонические действия в отношении Украины продолжатся, Московский патриархат заявил, что будет вынужден разорвать евхаристическое общение с Константинопольской Церковью.