В Минске началось заседание Синода РПЦ
14:22, 15 октября 2018Православие
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Собор Сошествия Святого Духа, Минск / ru.wikipedia.org
Под председательством Патриарха Кирилла в Минске началось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
В работе заседания принимает участие Блаженнейший Митрополит Онуфрий, сообщает российское информагенство.
Как сообщалось, 11 октября Синод в Стамбуле "снял анафему" с глав УПЦ КП и УАПЦ, объявил об открытии своего подворья в Киеве и прекратил действие указа 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Москве.
Синод РПЦ приостановил молитвенное общение с Константинопольским патриархатом, если неканонические действия в отношении Украины продолжатся, Московский патриархат заявил, что будет вынужден разорвать евхаристическое общение с Константинопольской Церковью.
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