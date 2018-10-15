Митрополит Онуфрий сказал, что православные молились, чтобы желающие власти над всеми, искали воли Божией (видео)

В своем слове после богослужения в Киево-Печерской лавре вечером 14 октября Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о событиях, которые сегодня происходят в Православном мире.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Сегодня и в Церкви есть свои соблазны, не буду вдаваться в подробности того, что мы сегодня переживаем, но скажу, что есть люди, которые ищут власти над всеми верующими, – отметил Архипастырь, – которые хотят быть первыми, и чтобы все им подчинялись безусловно».

«Мы молимся Богу, чтобы Господь дал всем добрый разум, чтобы мы искали не власти друг над другом, а воли Божией. Чтобы мы понимали, чего Бог хочет от нас и чтобы мы старались делать то, что он хочет, чтобы мы делали. Потому, что в этом наша сила, красота и богатство», – сказал Предстоятель.