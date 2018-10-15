Грузинский Патриарх назвал исторический город Мцхета новым Иерусалимом

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поздравил народ с праздником Мцхетоба-Светицховлоба и назвал исторический город Мцхета новым Иерусалимом.

Как сообщает "Спутник-Грузия", Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II в воскресенье провел службу в соборе Светицховели.

Грузия 14 октября отмечается большой религиозный праздник – Мцхетоба-Светицховлоба, посвященный Хитону Господню и Столпу Животворящему, источающему чудотворное миро.

"Сегодня величайший народный праздник Мцхетоба-Светицховлоба. Поздравляю всех с этим великим праздником. Радость и горесть заменяют друг друга как братья-близнецы. Светицховели и Мцхета видели много и хорошего и тяжелого. Сегодня мы просим Господа, чтобы с благодатью Светицховели, Бог дал нам мира, радости, любви, единства Грузии… Мцхета – это новый Иерусалим, святой город...", - сказал Патриарх Илия II.

На торжественной литургии присутствовал премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.