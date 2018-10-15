В Милане представители УПЦ провели праздничные мероприятия по случаю 1030-летия Крещения Руси

Делегация Украинской Православной Церкви во главе с главой Представительства УПЦ при международных европейских организациях епископом Баришевским Виктором 11-12 октября провела ряд праздничных мероприятий в Милане (Италия) в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, 11 октября епископ Виктор возглавил Божественную литургию в базилике святого Амвросия, где находятся мощи святителя Амвросия, епископа Медиоланского. Богослужение совершалось на церковнославянском, украинском, молдавском, итальянском и греческом языках.

В тот же день вечером состоялась встреча представителей УПЦ с молодежью и прихожанами Свято-Амвросиевского прихода Милана.

12 октября епископ Виктор совершил Божественную литургию на приходе святителя Амвросия Медиоланского в сослужении настоятеля архимандрита Амвросия (Макара), настоятеля прихода в городе Леняно протоиерея Леонида Михайлова, клириков и гостей прихода в священном сане. За богослужением, которое свершалось на нескольких языках, пел академический хор КДАиС.

Вечером в актовом зале Миланского университета состоялось праздничное мероприятие и выставка.

В своей речи владыка Виктор, в частности, отметил: «Владимирово Крещение – это наша Пятидесятница, ведь в Днепровских водах родилась соборная и апостольская Церковь Киевской Руси, правопреемником которой сегодня является Украинская Православная Церковь, возглавляемая Блаженнейший Митрополит Онуфрий».

Далее прозвучали церковные и народные песнопения в исполнении академического хора КДАиС и хора прихода святителя Амвросия Медиоланского. Завершился вечер концертной программой победителя «Голоса страны-2017» протоиерея Александра Клименко.

9 октября праздничные мероприятия по случаю 1030-летия Крещения Руси состоялись в Совете Европы и духовно-просветительском центре ставропигийного прихода в честь Всех святых в Страсбурге.