В Почаеве в день праздника Покрова Богородицы тысячи православных совершили крестный ход

В Почаеве на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, в богослужениях, которые возглавил митрополит Почаевский Владимир, молились тысячи православных украинцев.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу обители.

Владыке сослужили духовенство обители и гости в священном сане. Всенощное бдение с акафистом, ранняя и поздняя литургии были отслужены в Свято-Преображенском соборе лавры.

После завершения Божественной литургии состоялся большой крестный ход. Начав молебен, братия обители, насельники Свято-Духовского скита, воспитанники Почаевской семинарии и многочисленные паломники с чудотворной иконой Богородицы прошли по улицам города вокруг лавры. Крестной ход сопровождался пением великого и братских хоров.

При входе в обитель паломников окропили святой водой. Закончилось молитвенное шествие в Преображенском соборе, где был завершен молебен и владыка-наместник поздравил всех с праздником и поблагодарил за совместную молитву.