В день Собора Богородицы Блаженнейший Онуфрий совершил богослужение во Флоровском женском монастыре столицы

8 января, в день памяти Собора Пресвятой Богородицы, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в Свято-Вознесенском Флоровском женском монастыре столицы.

По сообщению официального сайта УПЦ, его Блаженству сослужили управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископ Ирпенский Климент и духовенство монастыря.

Во время Божественной литургии Предстоятель совершил священническую хиротонию над диаконом Бертманом Андреем, а также диаконскую хиротонию над воспитанником Киевской духовной семинарии Степанюком Вадимом.

По окончании богослужения Его Блаженство поздравил верующих с рождественскими праздниками.

В частности он сказал: «Сегодня мы собрались для молитвы в честь Пресвятой Богородицы, которая родила нам Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, поэтому и праздник называется Собор Пресвятой Богородицы. Мы чтим Пресвятую Деву Марию, ибо через Нее, как через лествицу, Господь сошел с Неба на землю и стал одним из нас. Мы благодарны Богу за милость, которую Он даровал нам через Свое Рождество, потому что Он пришел на землю, чтобы уничтожить наши грехи и вновь примирить нас с Богом.

Сегодня все православные молитвенно прославляют это великое таинство - воплощение Бога Слова, и мы молимся, чтобы Господь был к нам милостив, дал нам ревность и хороший ум, чтобы душа наша стала похожей на вифлеемскую пещеру, в которую бы смог вселиться Христос и находиться там, открыв нам Царство Божие. Еще мы молимся, чтобы Господь послал мир на нашу землю, чтобы в наших сердцах и душах пелась песня, которую принесли ангелы в рождественскую ночь. И чтобы мы были способными принять этот мир и Божие благословение, которое снизошло на нас через Рождество Христово».