На Рождество предстоятель УПЦ принимал поздравления в своей резиденции

7 января, в день праздника Рождества Христова, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий принимал поздравления в своей резиденции на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Своего священноархимандрита пришли поздравить наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел с братией обители, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний со студентами, преподавателями и сотрудниками духовных школ.

В течение дня Блаженнейшего Владыку приветствовали рождественскими колядками представители клира и миряне многих киевских монастырей и храмов, художественные фольклорные хоры и любительские коллективы.

Его Блаженство поблагодарил всех гостей за поздравления, пожелал всем Господней милости, мира и добра, вручил рождественские подарки и благословил каждого.