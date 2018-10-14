Вышла в свет антология, посвященная христианству в Испании в I тысячелетии

В петербургском издательстве "Алетейя" вышла в свет книга "Mater Hispania: христианство в Испании в I тысячелетии".

Книга задумана как попытка познакомить читателей с Испанией как с землей древних святынь и святых, и её издание призвано стать первым шагом к их общецерковному почитанию, сообщает сайт Корсунской епархии РПЦ.

Составитель и вдохновитель книги - протоиерей Андрей Кордочкин, настоятель храма равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде. Издательский совет возглавил митрополит Волоколамский Иларион, председатель Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви. Труд переводчиков координировала Н. Кулькова, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Впервые предпринята попытка познакомить русского читателя с разными эпохами жизни Церкви в Испании в I тысячелетии - римским, вестготским, и периодом арабского завоевания, а также с многообразием литературных жанров. В книге собраны деяния мучеников, монашеские уставы, исторические хроники, стихотворные труды. Впервые опубликован испано-мосарабский календарь, отражающий литургическое почитание древних испанских святых, а также последование древнего испанского богослужения.