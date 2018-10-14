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В Минске освятили храм-памятник в честь Всех Святых, который возводили более четверти столетия

19:50, 14 октября 2018
Православие
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В крипте храма находятся останки неизвестных солдат, погибших на войне 1812 года / news.tut.by

Об этом сообщают "Белновости".

/ news.tut.by

Сообщается, что в богослужении участвовал митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, а также члены Священного синода.

/ news.tut.by

Возводили храм в честь Всех Святых более четверти столетия назад. В 1991 году закладной камень освятил патриарх Московский и всея Руси Алексий II во время посещения Беларуси.

/ news.tut.by

В крипте храма находятся останки неизвестных солдат, погибших на войне 1812 года, а также на Первой и Второй мировых войнах.

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