Митрополит Онуфрий возглавляет молебен в Киево-Печерской лавре (вживую)

В день праздника Покрова Богородицы Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавляет молебен на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры. Более пяти тысяч верующих молятся вместе с Предстоятелем УПЦ, сообщает Центр информации УПЦ.

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