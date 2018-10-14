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Митрополит Онуфрий возглавляет молебен в Киево-Печерской лавре (вживую)

17:34, 14 октября 2018
Православие
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Митрополит Онуфрий возглавляет молебен в Киево-Печерской лавре / facebook.com/church.information.center

В день праздника Покрова Богородицы Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавляет молебен на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры.

Более пяти тысяч верующих молятся вместе с Предстоятелем УПЦ, сообщает Центр информации УПЦ.

/ facebook.com/church.information.center
/ facebook.com/church.information.center
/ facebook.com/church.information.center
/ facebook.com/church.information.center
Митрополит Онуфрий возглавляет молебен в Киево-Печерской лавре / facebook.com/church.information.center

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