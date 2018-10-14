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В Винницкой области освятили обновленный храм УПЦ в честь Феодосия Черниговского

17:56, 14 октября 2018
Православие
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Храму в 2018 исполняется 115 лет / orthodox.vinnica.ua

В субботу, 13 октября, митрополит Винницкий и Барский Симеон после ремонтных работ проведенных в храме совершил освящение Престола храма святителя Феодосия Черниговского в селе Мизяков Калиновского района Винницкой области.

После этого Архипастырь вместе с духовенством района совершил Божественную литургию, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

/ orthodox.vinnica.ua

После богослужения митрополит Симеон произнес проповедь, а также поздравил настоятеля храма протоиерея Димитрия Бережнюка и верующих с освящением Престола.

Владыка наградил благословенными грамотами активных прихожан Винницкой епархии. Отец Димитрий, в свою очередь, поблагодарил митрополита за архипастырский визит и коротко напомнил историю храма, которому в 2018 году исполняется 115 лет.

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