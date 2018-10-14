Патриарх Кирилл прибыл в Минск, чтобы возглавить Священный Синод РПЦ

В субботу, 13 октября, Патриарх Кирилл прибыл в Минск, чтобы возглавить Священный Синод Русской Православной Церкви.

Об этом сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

Патриарх Кирилл, обращаясь в аэропорту к представителям средств массовой информации, сказал: "Я прибыл в Минск, на близкую моему сердцу Белорусскую землю, в год 1030-летия Крещения Руси. И в связи с этим замечательным событием — празднованием круглой годовщины нашей общей христианской истории — было принято решение провести в Минске заседание Священного Синода. Это первое в истории нашей Церкви заседание на Белорусской земле".

Патриарх отметил, что на Священном Синоде "предстоит решить очень много важных вопросов, в том числе и отреагировать на то, что сегодня происходит в семье Православных Церквей, и на ту ситуацию, которая складывается в Украине".

Встреча Патриарха с белорусской паствой приурочена к 1030-летию Крещения Руси и празднику Покрова Пресвятой Богородицы.

13 октября Предстоятель Русской Церкви совершил вечернее богослужение в Свято-Духовом кафедральном соборе города Минска.

14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Патриарх Кирилл совершит в столице Республики Беларусь чин великого освящения храма-памятника в честь Всех святых, возглавит в новоосвященном храме служение первой Литургии, а также возложит венок к обелиску Победы в Минске.

15 октября Патриарх встретится во Дворце Независимости с Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко. В тот же день в Минском епархиальном управлении состоится заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.