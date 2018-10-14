В день Покрова Богородицы Митрополит Онуфрий возглавил праздничное богослужение в столичном Покровском монастыре

В день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Николаевском соборе Свято-Покровского женского монастыря столицы.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, ему сослужили духовенство и гости обители в священном сане. За богослужением также молились: настоятельница монастыря игуменья Калисфения с сестрами, многочисленные прихожане и паломники обители.

Во время литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

После Божественной литургии Блаженнейший возглавил крестный ход и молебен Пресвятой Богородице.