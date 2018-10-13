Ивано-Франковская епархия УПЦ встретила нового архипастыря

На Ивано-Франковскую кафедру 12 октября прибыл епископ Ивано-Франковский и Коломыйский Серафим.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Нового управляющего епархии и архиепископа Львовского и Галицкого Филарета встречали духовенство и прихожане в кафедральном соборе Рождества Христова г. Ивано-Франковска.

Был отслужен молебен на начало всякого доброго дела. После чего владыка Филарет зачитал выдержку из протокола заседаний Священного Синода и указ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия о назначении владыки Серафима правящим епископом Ивано-Франковским и Коломыйским.

Епископ Серафим провел собрание духовенства, во время которого познакомился со священниками и состоянием дел в жизни приходов вверенной ему епархии.

Напомним, управляющий Ивано-Франковской епархией епископ Тихон (в миру Степан Васильевич Чижевский) умер 14 июля 2018 года после продолжительной болезни. Почивший владыка отдал служению Православной Церкви 45 лет своей жизни. Временное управление Ивано-Франковской епархией было поручено архиепископу Львовскому и Галицкому Филарету. Решением Священного Синода от 25 сентября 2018 года (Журнал 33) преосвященным Ивано-Франковским и Коломыйским было назначено епископа Шумского Серафима, освободив его от должности викария Тернопольской епархии и ректора Почаевской духовной семинарии.