В Киево-Печерской лавре начали праздновать Покрова

Накануне праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, 13 октября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. Завтра Предстоятель возглавит праздничное богослужение в Свято-Покровском женском монастыре Киева.

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