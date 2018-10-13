В Киево-Печерской лавре начали праздновать Покрова
23:00, 13 октября 2018Православие
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Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре / news.church.ua
Накануне праздника Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, 13 октября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в храме в честь преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.
Завтра Предстоятель возглавит праздничное богослужение в Свято-Покровском женском монастыре Киева.
Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы Митрополит Онуфрий возглавил богослужение в Киево-Печерской лавре / news.church.ua
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