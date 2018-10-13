Священнослужители УПЦ приняли участие в торжествах по случаю Дня защитника Отечества

Священнослужители епархий Украинской Православной Церкви 12 октября приняли участие в торжествах по случаю Дня защитника Отечества и поздравили военных с профессиональным праздником.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Митрополит Сарненский и Полесский Анатолий принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня защитника Украины, которые состоялись в Ровенском областном драматическом театре. Митрополиту Анатолию первому было предоставлено слово для приветствия и открытия торжеств.

Владыка Анатолий от имени духовенства и верующих Сарненсько-Полесской епархии Украинской Православной Церкви, обратившись к воинам-защитникам Государства, в частности, сказал: «Сегодня Государство отмечает День защитника нашего Отечества. Обязанность Церкви – молиться за воинов-защитников Государства. Поэтому, желаю Вам достойно нести звание воина, защищать нашу Родину, чтобы народ Украины мог мирно и счастливо жить в ней».

В мероприятиях в Ровенском областном музыкальном драматическом театре также приняли участие секретарь епархии протоиерей Александр Егоров и пресс-секретарь архимандрит Герман (Кулакевич).

Духовенство обратилось к военным со словами приветствия. Минутой молчания присутствующие отдали дань уважения всем погибшим за Украину, после чего военнослужащих наградили государственными наградами и почетными грамотами облгосадминистрации, областного и городского совета. В завершение торжественного мероприятия состоялся праздничный концерт.

12 октября в зале Винницкой областной филармонии состоялись торжества по случаю Дня защитника Украины. В мероприятиях приняли участие представители духовенства Винницкой епархии во главе с митрополитом Винницким и Барским Симеоном.

После приветственных слов состоялось награждение военнослужащих и представителей общественных и ветеранских организаций. Среди награжденных был митрополит Симеон, которому вручили награду Министерства обороны Украины.

Митрополит Симеон поздравил присутствующих офицеров и всех военнослужащих с Днем защитника Украины и праздником Покровы Пресвятой Богородицы. После торжественных поздравлений и награждения военных состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие лучшие творческие коллективы Винницкой области.

12 октября по благословению архиепископа Северодонецкого и Старобельского Никодима пресс-секретарь епархии иеромонах Мелетий (Шаповалов) посетил 59-й мобильный военный госпиталь г. Северодонецка.

В лице руководства госпиталя отец Мелетий поздравил весь медперсонал и пациентов с приближением праздников — Покрова Пресвятой Богородицы и Днем защитника Украины. Он выразил благодарность за нелегкий труд и уважение, так как профессия военного медика соединила в себе и мужество, и душевную теплоту, и патриотизм. «Уповайте на Господа и Его благодать всегда будет с вами. Как и заступничество Пресвятой Богородицы, незримый покров Которой всегда находится с нами», – подчеркнул священник.