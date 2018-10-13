На Днепропетровщину прибудут иконы с частицами мощей трех святых

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, в епархиях УПЦ проходит Всеукраинский крестный ход, посвященный 1030-летию Крещения Киевской Руси с иконами и частицами мощей Апостола Андрея Первозванного, Равноапостольного князя Владимира и Равноапостольной княгини Ольги.

В Днепропетровской епархии УПЦ святыни будут пребывать в период с 29 октября по 18 ноября, сообщается на сайте епархии.

График пребывания святынь в Днепропетровской епархии:

29-31 октября - Свято-Троицкий кафедральный собор Днепра

1-3 ноября - Спасо-Преображенский кафедральный собор Днепра

4-5 ноября - Свято-Троицкий кафедральный собор города Новомосковск

6-8 ноября - Спаса-Нерукотворного Образа Кафедральный собор города Павлоград

9-10 ноября - храм Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова города Терновка

11-12 ноября - Свято-Введенский храм города Первомайск

13-14 ноября - храм Апостолов Петра и Павла пгт. Петропавловка

15-16 ноября - Свято-Успенский храм пгт. Межевая

17-18 ноября - Свято-Покровский храм пгт. Покровское

с 18 ноября святыни будут пребывать в Бердянской епархии УПЦ.