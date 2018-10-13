Сумская епархия УПЦ приглашает к участию в рождественском конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира - 2019»

По благословению митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия с 23 декабря по 9 января в здании Сумского епархиального управления УПЦ будет проводиться Рождественская выставка-конкурс детского творчества «Красота Божьего мира - 2019».

К участию в выставке приглашаются дети в возрасте от 5 до 17 лет, учащиеся общеобразовательных школ, специальных профессиональных учебных заведений, учреждений дополнительного образования, воскресных приходских школ, воспитанники дошкольных и других детских учреждений Сумской области в номинациях «Рисунок», «Декоративное искусство», «Вышивка». Об этом сообщает "Православная Сумщина".

Во время работы выставки будут проводиться мастер-классы художественного и декоративного искусства, обмен опытом работы.

Работы будут приниматься в выставочном зале Сумского епархиального управления УПЦ с 15 декабря по 19 декабря.