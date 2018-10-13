Монахи и верующие Киевщины собрали гуманитарную помощь для военных в ООС

Спасо-Преображенский монастырь УПЦ передал для украинских воинов ООС продукты питания.

В селе Княжичи Киевской области для воинов ООС был проведен сбор продуктов питания, сообщается на сайте Бориспольской епархии УПЦ.

11 октября из Спасо-Преображенского монастыря воинам была отправлена гуманитарная помощь - более полутонны продуктов питания, среди которых помидоры, огурцы, салаты, варенье, соки, животные жиры (сало, смалец), орехи, мед, яблоки, лимоны, апельсины, а также шерстяные носки и рабочие перчатки.

В сборе и передаче пожертвованных продуктов принимали активное участие архимандрит Иларион, глава села Виктор Петренко и волонтер Галина Швачко.