Священники Черниговщины посетили наиболее пострадавшие села от аварии в Ичне

Духовенство Нежинской епархии УПЦ продолжает оказывать помощь пострадавшим от взрыва на военном арсенале возле города Ичня.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

В частности клирики епархии посетили села Дружба и Августовка Ичнянского района, которые наиболее пострадали от взрыва складов с боеприпасами.

Священнослужители пообщались с жителями сел и распределили благотворительную помощь, поступившую от верующих Нежинской епархии.

Духовенством епархии предоставляется всесторонняя помощь пострадавшим от аварии в Ичне. Также накануне, по благословению архиепископа Нежинского и Прилукского Климента, благочинный Ичнянского района протоиерей Василий Ясеновка посетил населенные пункты ичнянского района, наиболее пострадавшие от взрывов на военных складах 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ.

Кроме того, объявлено о сборе средств и гуманитарной помощи во всех епархиях УПЦ. Отдел по социально-гуманитарным вопросам УПЦ закупит гигиенических наборов на 55 284 гривен для пострадавших от взрывов артскладов в Ичне.