Константинопольский иерарх уточнил, что глава УПЦ КП восстановлен в качестве митрополита

На Фанаре отныне считают главу УПЦ КП Филарета "бывшим митрополитом Киевским".

Об этом написал иерарх Константинопольского Патриархата архиепископ Телмисский Иов (Геча), комментируя в Фейсбук канонический статус главы УПЦ КП известному религиозному публицисту протоиерею Андрею Кураеву.

Отвечая на вопрос о сане, в котором по мнению Константинополя сейчас находится Филарет, архиепископ сообщил, что Фанар считает его «бывшим митрополитом Киевским».

Как сообщалось ранее, Священный Синод Константинопольского Патриархата опубликовал объявление по решениям, которые были приняты на Фанаре 11 октября.

«Принять и рассмотреть просьбу об апелляции от Филарета Денисенко, Макария Малетича и их последователей, которые оказались в схизме не по догматическим причинам, в соответствии с каноническими прерогативами Константинопольского патриарха получать такие обращения от иерархов и других священнослужителей со всех автокефальных Церквей. Таким образом, упомянутые выше лица были канонически восстановлены в своем епископском или священническом сане, также было восстановлено общение их верных с Церковью », - говорится в объявлении Синода Константинопольского Патриархата.