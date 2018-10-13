Латвийская Православная Церковь отметила день памяти своего небесного покровителя - Архиепископа Рижского Иоанна

В день мученической кончины священномученика Иоанна, Архиепископа Рижского, 12 октября, Латвийская Православная Церковь отметила день памяти своего небесного покровителя.

В этот день Митрополитом Рижским и всея Латвии Александром была совершена торжественная Божественная литургия в Рижском кафедральном соборе Рождества Христова, где пребывают мощи святого, сообщает пресс-служба ЛПЦ.

Латвийское духовенство, верующие из многих рижских храмов и паломники из других городов Латвии собрались в этот день под сводами соборного храма, чтобы молитвой прославить своего великого заступника.

По завершении Божественной литургии был совершён крестный ход с ковчегом, в котором находится плат, которым была собрана кровь священномученика Иоанна Рижского, на месте его мученической кончины в 1934 году.

При богослужении Митрополитом Александром использовался Архиерейский жезл, с которым служил святой священномученик Иоанн, Архиепископ Рижский.

Митрополит Серафим рассказал о служении священномученика Иоанна на Пензенской земле, которое пришлось на годы революции и церковных нестроений, вошедших в историю под названием «Путятинской смуты».

«В этот сложный период Владыка Иоанн явил собою истинного мужа борьбы, который своей твёрдостью и непоколебимой верой сумел сплотить вокруг себя свою паству и противостоять раскольникам и безбожной власти», - подчеркнул владыка Серафим.

После проповеди верующие имели возможность приложиться к святым мощам святого священномученика Иоанна Рижского, которые обычно находятся под стеклом раки.