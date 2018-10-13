В Подольске отметили 20-летний юбилей со дня основания Свято-Николаевского собора

В четверг, 11 октября, православные верующие города Подольска Одесской области отметили 20-летний юбилей со дня основания (закладки первого камня в основание) Свято-Николаевского собора.

В этот день в соборе Божественную Литургию возглавил митрополит Балтский и Ананьевский Алексий, сообщает сайт Балтской епархии УПЦ.

После Божественной Литургии митрополит Алексий, в память 20-летия со дня основания Свято-Николаевского собора, совершил освящение часовни над источником в честь Августовской иконы Божией Матери, который находится на территории собора.