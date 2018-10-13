В Подольске отметили 20-летний юбилей со дня основания Свято-Николаевского собора
08:19, 13 октября 2018Православие
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В Подольске отметили 20-летний юбилей со дня основания Свято-Николаевского собора / baltaeparhia.org.ua
В четверг, 11 октября, православные верующие города Подольска Одесской области отметили 20-летний юбилей со дня основания (закладки первого камня в основание) Свято-Николаевского собора.
В этот день в соборе Божественную Литургию возглавил митрополит Балтский и Ананьевский Алексий, сообщает сайт Балтской епархии УПЦ.
После Божественной Литургии митрополит Алексий, в память 20-летия со дня основания Свято-Николаевского собора, совершил освящение часовни над источником в честь Августовской иконы Божией Матери, который находится на территории собора.
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