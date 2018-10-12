После Синода в Стамбуле вопрос, кто нам сейчас Константинополь - Митрополит Митрофан

Константинопольский Патриархат - "инструмент большой политической игры", а вопрос о томосе и автокефалии сейчас обсуждают люди, которые далеки от Церкви.

Такую точку зрения высказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан в материале, размещенном на сайте этой епархии УПЦ.

«У человека, который смотрит на последние события церковной жизни со стороны, складывается впечатление, что две юрисдикции разбираются между собой, кто главнее, борются за территорию. На самом деле это не так. Вопрос предоставления автокефалии Украине — это вообще вопрос не церковный. В церковную жизнь очень грубо вмешались политики", - отметил митрополит Митрофан.

При этом владыка отметил, что "мы, к сожалению, в этой ситуации оказались заложниками, которые только наблюдают за процессом. Повлиять на ситуацию мы можем только через личное отношение к ней и личный выбор, который каждому из нас придётся делать в сложившихся обстоятельствах".

При этом он подчеркнул, что "Филарет отлучён от Церкви, он находится в расколе, и это его состояние признают все Поместные Церкви". "После решения Синода в Стамбуле о его «каноническом восстановлении» возникает вопрос не кто нам сейчас Филарет, а кто нам сейчас Константинополь", - заключил митрополит Митрофан.