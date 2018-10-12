Ко дню Белой трости для незрячих Киевщины организовали паломничество в Китаевскую пустынь

Община Кафедрального собора УПЦ провела благотворительную акцию к Международному дню Белой трости, который отмечается 15 октября.

В среду, 11 октября социальный отдел Воскресенского Кафедрального собора УПЦ организовал паломническую поездку с экскурсией для незрячих из Киевской области в монастырь столицы, сообщается на сайте собора.

В паломнической поездке в Свято-Троицкий Китаевский монастырь принимал участие Владимир Турский, являющийся руководителем первого в Украине православного реабилитационного центра для слепых в Фастовском районе, в селе Большая Мотовиловка.

"У Владимира Николаевича полностью отсутствует зрение, однако он находит силы помогать людям, которые оказались в подобной беде, оказывает им духовную и материальную поддержку на базе центра. Ранее социальный отдел Кафедрального собора приезжал в гости в этот реабилитационный центр, куда передавал продукты и одежду, а В.Турский был неоднократно на территории Кафедрального собора с выставкой икон для слепых", - рассказали организаторы.

Людей с инвалидностью гостеприимно встретили в обители, провели экскурсию по большой территории Свято-Троицкого Китаевского монастыря, рассказали историю и провели по значимым местам и святыням. Паломников накормили в трапезной монастыря. Руководитель реабилитационного центра слепых В.Турский поблагодарил иеромонаха Димитрия и архимандрита Макария за участие, подарил икону, сделанную на языке Брайля.