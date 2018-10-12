Мощи владыки Иоанна — самое посещаемое паломниками место в США – ключарь собора в Сан-Франциско (интервью)

12 октября Церковь празднует обретение мощей святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца. Одним из участников этого таинства, свершившегося 25 лет назад – 12 октября 1993 года, был протоиерей Петр Перекрестов – ключарь собора в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» в Сан-Франциско, автор множества публикаций о святителе Иоанне.

Мы беседуем с отцом Петром об истории прихода и храма в Сан-Франциско, о жизни православной Америки, о чудесах у мощей святителя Иоанна.

Храм владыки Иоанна

– Отец Петр, расскажите, пожалуйста, о храме, где вы служите, и о том, как он связан со святым Иоанном Шанхайским.

– Наш приход в Сан-Франциско был создан в 1927 году на основе самого первого православного прихода в Северной Америке – Свято-Троицкого, который существовал еще с 1858 года. Группа прихожан этого первого прихода в 1927 году пожелала остаться верными чадами Русской Православной Церкви Заграницей и основала приход в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте».

– А какая у этих прихожан была альтернатива?

– Они могли бы оставаться в так называемой Северо-Американской митрополии (будущей Православной Церкви в Америке), которая претендовала на самостоятельность: возглавлявший ее митрополит Платон (Рождественский) решил выйти из подчинения иерархии Русской Зарубежной Церкви. Параллельно в Европе митрополит Евлогий поступил так же, порвав отношения с РПЦЗ.

Первоначально новая община снимала разные помещения под храм, но потом, в 1940-х годах, купила англиканский собор в честь архидиакона Стефана. Собор интересен тем, что он построен из калифорнийского красного дерева, причем оно было отправлено в Англию, чтобы его там обработали.

– Почему на Западе храмы продают?

– Продают потому, что строят новый храм, или потому, что храм находится в аварийном состоянии либо становится мал для нужд общины. В целом на Западе новообразованные православные общины нередко на первых порах покупают храмовое помещение у католиков и протестантов. Иногда эти продаваемые храмы покупают и светские люди; они, сохранив внешний фасад, внутри могут сделать квартиры, залы для концертов, музейные помещения и даже рестораны или дискотеки. Причем такие здания продаются достаточно дешево, по крайней мере, например, в Монреале, откуда я родом.

– А как в Сан-Франциско оказалась дальневосточная паства владыки Иоанна?

– В 1950-е годы в США был большой приток русских эмигрантов с Дальнего Востока – из Харбина и Шанхая. Тогда Китай стал коммунистическим, и многие его покинули. Архиепископ Иоанн (Максимович) словно был тем Моисеем, который вывел свой народ «из рабства», к свободе. Его паства сначала два года провела на Филиппинских островах, а владыка постоянно ездил в Вашингтон, молился, встречался с представителями власти, хлопотал для своей паствы о статусе. После двух лет ожидания американские власти дали этим выходцам из Китая статус беженцев – они же были беспаспортными: у эмигрантов в Китае не было ни советского, ни китайского паспорта. После получения статуса беженцев большая часть этих людей и оказалась в Сан-Франциско.

Вскоре прихожане решили строить новый храм, в русском стиле. Наш нынешний. Так возник, как мы его называем, «новый» кафедральный собор – в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте».

– Со строительством храма были сложности…

– Его постройка началась где-то в конце 1959 – начале 1960 годов. Известно, однако, что диавол не переносит, когда воздвигается новый Престол Божий, где будет постоянно совершаться еще одна Божественная литургия, и русские люди на нашем приходе поддались искушениям и разделились, строительство собора было приостановлено. Шло судебное дело. Храм стоял недостроенным уже больше года, и тогда Архиерейский Синод решил направить в Сан-Франциско владыку Иоанна, в то время архиепископа Западно-Европейского, чтобы он примирил свою паству и завершил сооружение величественного собора, ведь храм строила его дальневосточная паства, и она святителю Иоанну доверяла.

Владыка Иоанн прибыл в Сан-Франциско в конце 1962 года. Он, как председатель приходского совета нового собора, тоже сидел на скамье подсудимых – слава Богу, суд оправдал приходской совет, дав добро на продолжение стройки.

Храм внешне был завершен в 1965 году, а в неделю Православия – 14 марта 1966 года – владыка Иоанн в новом соборе совершил первую Литургию. И с тех пор Литургия служится у нас каждый день. Мы единственный приходской храм в Северной Америке, включая все православные юрисдикции, где ежедневно совершается богослужебный круг: вечерня, утреня и Литургия.

– Теперь в этом храме покоятся и мощи святителя Иоанна. Напомните, пожалуйста, как были обретены мощи святого владыки.

– Когда владыка Иоанн умер, он был похоронен в усыпальнице под храмом. Это чудо, что городской совет дал разрешение на захоронение в черте города. Святитель Иоанн лежал в усыпальнице 28 лет. Очень многие люди, зная его жизнь и силу его молитвы, приходили в его усыпальницу; началось движение широких церковных масс, ­просящих о канонизации владыки Иоанна. На заседании Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви в 1993 году было решено его прославить. В связи с подготовкой канонизации в ночь с 11 на 12 октября 1993 года – ровно 25 лет назад – было назначено освидетельствование останков святителя, гроб был вскрыт, и останки обретены нетленными. Впоследствии мощи омыли и переоблачили, уже к канонизации в 1994 году, и они были перенесены из усыпальницы в сам храм в канун службы прославления во святых владыки Иоанна.

– К мощам святителя Иоанна приходят многие. Кто эти люди?

– Вообще кафедральный собор в Сан-Франциско с мощами владыки Иоанна – самое посещаемое в Америке место для православных паломников. Когда у людей безысходность, бездетность, скорби, когда не удается создать семью, когда их преследуют сильные страдания или онкология, когда мало надежды – тогда люди со всего мира приезжают к мощам величайшего святого ХХ века – к святителю Иоанну в Сан-Франциско.

– За годы своего существования ваш приход как-то изменился?

– У нас сейчас приход небольшой, хотя в свое время он был самым многочисленным в Русском Зарубежье: в Сан-Франциско некогда была самая компактная русская колония, хотя в Нью-Йорке русских было больше. Компактная – это значит, что люди жили близко друг от друга. Фактически 90% прихожан жило в пределах 15–20 минут ходьбы или езды от храма. И у нас, например, занятия в русской гимназии при соборе проводились пять раз в неделю!

– В воскресной школе?

– Нет, воскресных школ у нас, как правило, не бывает, у нас субботние школы. В Париже, например, были четверговые школы, а в Северной Америке – субботние. Однако в Сан-Франциско тогда дети, помимо субботы, еще ходили после обычной американской школы на занятия к нам – с 4 до 6 вечера два раза в неделю: старшие по понедельникам и средам, младшие по вторникам и четвергам. Поскольку все жили относительно близко, то директор школы архимандрит Афанасий (Стуков) даже купил школьный автобус и лично забирал детей из дому, кормил их на свои деньги, а после занятий отвозил домой. При этом он сам сидел за рулем этого желтого школьного автобуса!

Сейчас к нам на службы ходят и пожилые выходцы из Китая, и их потомки, и люди, выехавшие из стран СНГ в последние 20–30 лет, а также немало православных американцев, сербов и румын. Но многие из прежних прихожан разъехались: Сан-Франциско сегодня один из самых дорогих городов в Америке. И еще у нас стало значительно меньше постоянных прихожан, но много гостей и паломников, в том числе и издалека. Особенно большой поток паломников в летние месяцы.

Дары святителя

– Расскажите, пожалуйста, о чудесах, связанных с мощами владыки Иоанна.

– Чудеса у мощей святителя Иоанна бывают очень часто. Чудо у мощей владыки для нас норма, а не что-либо из ряда вон выходящее. Так, несколько лет назад пришла в храм женщина. Не к владыке Иоанну, а просто побеседовать со священником, и застала там меня. Мы с ней разговорились. Оказалось, что она ожидает малыша, но врачи сказали: ребенок родится с синдромом Дауна. Муж этой женщины требовал, чтобы она сделала аборт. Женщина была не очень церковной, я с ней поговорил, впечатленный фильмом, выпущенным Свято-Елисаветинским монастырем в Минске, о работе с такими детьми. В фильме одна монахиня очень трогательно говорила, что когда Бог с нами беседует, то все, что Он скажет, сперва фильтруется нашим мозгом, и что нам выгодно и удобно, то и проходит дальше в наше сердце. А в случае с людьми, у которых синдром Дауна, Господь обращается прямо к их сердцу, обходя этот человеческий фильтр, который искажает сказанное Богом. Я побеседовал с этой женщиной, предложил отслужить молебен святителю Иоанну, мы помолились и попрощались. Я надеялся, что она позвонит мне и скажет о своем решении. Но было полное молчание.

Прошло приблизительно полтора года, и в собор приходит эта женщина (а я ее не узнал), с ней маленькая светленькая девочка. Женщина на меня смотрит с улыбкой и спрашивает, помню ли я ее. Я говорю: «Нет, не помню». Она: «Я приходила к вам, муж хотел, чтобы я сделала аборт: врачи говорили, что у ребенка синдром Дауна. Вот моя доченька, она совершенно здорова». Такая радость! Ну разве это не чудо, да еще какое!

Особая радость, когда у бездетных рождаются малыши. Помню, как-то ко мне в храме подошла одна пара и попросила о молебне. Я обычно всех новых людей спрашиваю, откуда они, и пара ответила, что из Казани. Я говорю: «Вы в Америке отдыхаете или приехали сюда по делам?» – «Нет, мы приехали к владыке Иоанну». – «Надолго?» – «На два дня». – «Неужели вы прилетели из далекой Казани в Сан-Франциско лишь на два дня?» – «Да, мы были бездетными, молились святителю Иоанну и дали обет, что, если родится ребенок, мы владыку отблагодарим». И вот, продолжают они, прошел год, как родился ребеночек, – а маме было уже больше 40 лет. И они исполнили свой обет: прилетели, чтобы лично поблагодарить владыку Иоанна.