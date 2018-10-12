125 лет назад в Одессе был освящен храм Андрея Первозванного

125 лет назад, 12 октября 1893 года, на Андреевском подворье в Одессе был освящен нижний храм во имя апостола Андрея Первозванного.

Подворье до революции служило перевалочным паломническим пунктом между Россией и Афоном. Паломники здесь находили ночлег, питание и оформляли проездные документы, сообщает "Правда за Одессу".

При подворье находилось два храма – во имя апостола Андрея Первозванного и преподобного Сергия Радонежского.

После революции подворье было преобразовано советской властью во Дворец Культуры трамвайно-троллейбусного управления.

В октябре 1996 года большими трудами митрополита Одесского и Измаильского Агафангела здание возвращено Одесской епархии.

В настоящее время в подворье располагается на первом этаже храм в честь Тихвинской иконы Божией Матери, а на втором этаже актовый зал, в котором регулярно проходят епархиальные собрания.