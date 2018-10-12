Греческий профессор-богослов рассказал студентам Киевской духовной академии о миссии священников и верующих

В Киевской духовной академии и семинарии 12 октября состоялась лекция известного греческого библеиста профессора Петроса Василиадиса (Салоники, Греция), президента Всемирной конференции ассоциаций богословских институтов и педагогов.

Лекция на тему: “Православное понимание миссии”, была прочитана для студентов I курса магистратуры, сообщает пресс-служба КДА.

Профессор Василиадис рассказал семинаристам о возможном развитии и перспективах миссии священнослужителей и мирян. Гость обратил внимание на то, что проповедь должна развиваться, основываясь на Библии, в правильной ее святоотеческой интерпретации и литургии.

Также господин Петрос отметил, что богословие должно изучаться на опыте прошлого, но с перспективой будущего.

После лекции библеист ответил на вопросы студентов.