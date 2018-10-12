В УПЦ заявили о непризнании "ставропигии, созданной на Фанаре"

В Украинской Православной Церкви прокомментировали решение Синода Константинопольского патриархата от 11 октября.

Комментарий Управляющего делами УПЦ митрополита Антония публикован на официальном сайте УПЦ.

«То, что произошло на Синоде в Стамбуле вчера, шокировало весь православный мир. Похоже на то, что Константинопольский патриархат сознательно становится на путь раскола мирового Православия. Патриарх Варфоломей проигнорировал призывы Поместных Церквей созвать совещание Предстоятелей с целью выработки общего и соборного решения украинского церковного вопроса и в одностороннем порядке принял очень серьезные, но ошибочные решения. Надеюсь, что мировое Православие даст этому деянию объективную оценку», - сказал митрополит Антоний.

Управляющий делами УПЦ подчеркнул, что «документ Константинопольского Синода порождает больше вопросов, чем дает ответов. В частности, неясным остается статус УПЦ КП и УАПЦ».

Митрополит Антоний рассказал, как повлияют эти решения на Украинскую Православную Церковь.

«В реальности для нашей Церкви ничего не изменилось. [...] Мы не признаем ставропигии, создание которой провозгласили на Фанаре»,- сказал он.

Владыка Антоний рассказал, что вероятно УПЦ КП и УАПЦ «потеряли даже ту независимость [...], которую имели, и на которой всегда делали акцент».