Назван обладатель Гран-при фестиваля православного кино "Покров"

Закрытие XVI Международного фестиваля православного кино «Покров» прошло в столичном «Доме кино».

Как сообщает «Фома в Украине», в рамках мероприятия состоялось награждение авторов лучших лент. В целом в фестивале приняло участие 70 фильмов из девяти стран.

Гран-При фестиваля получил документальный фильм «Свидетели любви» (режиссер Наталия Гугуева).

Награды авторам лент вручали духовник фестиваля архиепископ Иона, директор протоиерей Александр Акулов, члены жюри Егор Бенкендорф (председатель), протодиакон Александр Карпенко, Юлия Коминко и Юрий Калина. Традиционно без приза не уехал никто из участников.

Лучшие фильмы были определены в четырех номинациях.

Больше всего лент в этом году было представлено в категориях «Короткометражное игровое кино» и «Документальное кино».