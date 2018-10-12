УПЦ на 55 тысяч гривен закупит гигиенические наборы для пострадавших в Ичне

Отдел по социально-гуманитарным вопросам УПЦ закупит гигиенические наборы на 55 284 гривен для пострадавших от взрывов артскладов в Ичне.

Об этом сказал глава отдела протоиерей Владислав Диханов, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Сбор средств и гуманитарной помощи для пострадавших от чрезвычайной ситуации в Ичне Отдел по социально-гуманитарным вопросам объявил во всех епархиях Украинской Православной Церкви.

На сегодня для пострадавших в Ичне собраны 14 991,98 гривен. Также 10 293 гривен направила митрополия УПЦ, 30 тысяч гривен отдел выделил для пострадавших из собственного фонда.

«На них, исходя из консультаций со священниками Нежинской епархии, ответственными за помощь пострадавшим, мы приняли решение сделать закупку и передачу гигиенических наборов», – отметил протоиерей Владислав Диханов.

Председатель социально-гуманитарного отдела ранее подчеркивал, что особая помощь пострадавшим от техногенной аварии на военном арсенале около Ичне будет нужна тогда, когда они начнут возвращаться к своим разрушенным очагам.

Поэтому сборы средств и гуманитарной помощи продолжаются.