В Марфо-Мариинской обители милосердия отметили день обретения мощей великой княгини Елисаветы

В Марфо-Мариинской обители милосердия отметили день обретения мощей преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны.

Как сообщает patriarchia.ru, в этот день литургия состоялась в Покровском соборе обители.

На богослужении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении Церкви от разделений и расколов, и о мире в Украине.

По завершении Литургии были совершены славление и молитва у раки с мощами преподобномученицы Елисаветы.

В тот же день в рамках торжеств в Марфо-Мариинской обители епископ Пантелеимон освятил часовню в честь святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны.

В завершение праздника состоялся концерт классической музыки.

*В текущем году исполнилось 100 лет со дня мученической кончины преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны, основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия. 15 июля в городе Алапаевск, где в рамках Царских дней, проходивших состоялись памятные мероприятия, посвященные 100-летию со дня подвига преподобномучениц великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой и инокини Варвары и пострадавших с ними князей императорской крови.