Православные отметили Собор преподобных отцов Печерских, в Ближних пещерах почивающих

Накануне праздника Собора преподобных отцев Печерских, в Ближних пещерах почивающих, всенощное бдение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

В сам день праздника, 11 октября, Божественную литургию в том же храме возглавил наместник обители митрополит Павел в сослужении представителей епископата и многочисленного духовенства, сообщается на сайте Киево-Печерской лавры.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний рассказал о цели христианской жизни и о преподобных, которых почитают в этот день.

«Подвиг монашества состоит в стремлении подчинить свою волю воле Божией. Один современный богослов говорит о том, что монахи – это те люди, которые принесли себя в бескровную жертву Богу. Монахи не просто отреклись от мира, потому что они его возненавидели.

Нет, человек не может ненавидеть то, что создал Бог, человек не может ненавидеть жизнь как таковую, но монах – это тот, кто осознал скорбность этой жизни, кто осознал главную проблему, которая состоит не в другом, но в нем самом. И для того, чтобы принести себя в жертву Богу, человек идет этим безропотным путем, пронизывая каждую минуту и каждую секунду своей жизни осознанием того, что он грешный человек.

Монашество – это особый подвиг. И наши святые соотечественники учат нас быть подражателями этому великому подвигу. Они, живя здесь на земле, стали подлинными героями нашего Отечества, стяжали и иное Царство – Царство вышнее», - сказал митрополит Антоний.

За литургией были вознесены сугубые молитвы о сохранении единства Православной Церкви и о мире в Украине.

По традиции в этот день в лавре во время всех богослужений возносятся сугубые заупокойные молитвы о почившей братии Печерской обители.

После окончания литургии состоялся крестный ход к Ближним пещерам. Дорогой были освящены мозаичные изображения преподобных Антония и Феодосия Печерских и святых первоверховных апостолов Петра и Павла на арке возле Ближних пещер. При входе в Ближние пещеры был совершен молебен.