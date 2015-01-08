7 января, в день праздника Рождества Христова, в Национальной опере Украины состоялся детский благотворительный праздник «Рождественский вертеп-2015", устроенный для детей из детских домов и школ-интернатов Киева и Киевской области.

Торжественное открытие мероприятия благословил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Также в благотворительном празднике принял участие председатель Синодального отдела по делам молодежи УПЦ епископ Обуховский Иона.

Открывая нынешний "Рождественский вертеп", Его Блаженство сказал: «Христос пришел на землю в виде маленького ребенка, младенца. Господь пережил все уровни возраста земного бытия: он был и ребенком, и юношей, и взрослым человеком. Сегодня мы празднуем самый первый день Его земного бытия, когда Христос стал ребенком; поэтому мы собрались здесь вместе с детьми, чтобы вспомнить это священное событие, которое склонило небо к земле».

Отметив, что детство является периодом человеческого развития, когда человек находится ближе к Богу, Предстоятель поздравил всех детей и гостей праздника, пожелал им расти добрыми, вежливыми и честными друг к другу и к ближним, чтобы все тропы их земной жизни были озарены спасительным животворным сиянием Вифлеемской звезды.

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«Рождественский вертеп» - это традиционный рождественский детский праздник, который проходит под патронатом Предстоятеля Украинской Православной Церкви и Синодального отдела по делам молодежи УПЦ и проводится уже двенадцатый год.

Синодальный информационный отдел УПЦ