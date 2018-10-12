Священник из Киевской области, который был пожарным-ликвидатором на ЧАЭС, нуждается в помощи в лечении

Клирик Бориспольской епархии УПЦ, настоятель храма в честь Рождества Богородицы в селе Тарасовка Броварского района Киевской области протоиерей Владимир Прищепа нуждается в помощи в лечении.

Батюшка Владимир до служения священником работал в 1989 году пожарным-ликвидатором на ЧАЭС, непосредственно на реакторе. Там он дал обещание Богу, что если останется жив, то посвятит свою жизнь служению Богу, сообщает сайт Бориспольской епархии УПЦ.

Но Чернобыль не прошел бесследно для Владимира Прищепы. Сначала ему поставили диагноз «острая лучевая болезнь» на фоне которой появились другие болезни: сахарный диабет и «рак легких».

Во время одной из операций у Владимира оборвался тромб и он даже пережил клиническую смерть. В 2007 г. он выполняет обещание Богу и рукополагается в сан священника, и направляется в село Тарасовка на должность настоятеля новообразованного прихода.

К этому времени батюшка лечился и поддерживал здоровье с Божьей помощью за свои средства и благодаря друзьям и прихожанам.

"Однако страшная болезнь XXI века в борьбе за человеческую жизнь иногда кажется сильнее человеческих стараний. Недавно к букету болезней отца Владимира добавился еще один: рак сигмовидной кишки с метастазами в печень. В прошлом году батюшка перенес две сложные операции", - говорится в сообщении.

На это время батюшка проходит повторный курс химиотерапии. На дорогостоящее лечение у настоятеля удаленного от столицы прихода незначительные финансовые возможности.

Реквизиты для помощи батюшке можно найти здесь.