В Киево-Печерской лавре встретили Рождество Христово

7 января, в день Рождества Христова, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, сообщает официальныйсайт УПЦ.

Его Блаженству сослужили наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископ Макаровский Иларий, епископ Ирпенский Климент, епископ Бородянский Варсонофий, а также братия монастыря в священном сане.

По окончании богослужения Предстоятель Украинской Православной Церкви поздравил всех присутствующих с праздником Рождества Христова.

«Сегодня православные христиане по всей земле молитвенно прославляют великую благочестия тайну воплощения Сына Божия. В эти дни Святая Церковь молится, чтобы Божье благословение и Божий мир был над всем миром и над нашей Украиной, - сказал Блаженнейший владыка. - Мы с вами также молились, чтобы над нашей землей раздалось ангельское пение, запели ангелы в вифлеемскую ночь: "Слава в вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение". Пусть на нашей земле будет мир и пусть Божье благоволение сопровождает каждого из нас на всех путях нашей земной жизни».

По материалам сайта lavra.ua