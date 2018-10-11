Чудотворная икона Божией Матери «Знамение» Курско-Коренная 5 дней пребывала в Латвии

Принесение чудотворной иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной в пределы Латвийской Православной Церкви состоялось с 5 по 10 октября.

Об этом сообщает официальный сайт ЛПЦ.

К принесению чудотворного образа были изданы брошюры, посвященные иконе.

5 октября святыня была доставлена в кафедральный собор Рождества Христова г. Риги. Торжественную встречу иконы возглавил митрополит Рижский и всея Латвии Александр.

7 октября митрополит Рижский и всея Латвии Александр возглавил Божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова г. Риги.

8 октября, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, чудотворный образ был торжественно принесен в рижский Троице-Сергиев женский монастырь. От монастырских ворот икону крестным ходом пронесли по территории обители, затем установили в монастырском храме преподобного Сергия Радонежского, где была совершена Божественная литургия.

10 октября в Христорождественском соборе была отслужена Божественная литургия, которую по благословению митрополита Рижского Александра совершил епископ Елгавский Иоанн.

По завершении Литургии был совершен молебен перед отправлением чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Знамение» Курской-Коренной на место своего постоянного пребывания в Знаменский Синодальный собор г. Нью-Йорка в США.

По завершении проповеди чудотворный образ был крестным ходом обнесен вокруг кафедрального собора, затем икона и сопровождающие ее лица покинули пределы Латвии и возвратились в США.