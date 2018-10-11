В УПЦ издали церковный православный календарь на 2019 год

Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви выпустил официальный Церковный православный календарь на 2019 год, в котором указаны все праздники и предоставленные богослужебные указания.

Календарь, кроме церковного месяцеслова и указаний для богослужебных чтений, содержит официальную справочную информацию о епископате, синодальных и епархиальных учреждениях Украинской Православной Церкви, сообщается на официальном сайте УПЦ.

В издании также представлен фотолетопись служения Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

На страницах календаря представлен перечень мужских и женских имен святых Православной Церкви, а также указаны основные юбилейные даты церковных событий и праздников, которые будут отмечаться в 2019 году.

Официальный церковный календарь Украинской Православной Церкви регламентирует случаи совмещения и переноса церковных праздников согласно решению Календарной комиссии УПЦ, утвержденной Предстоятелем.