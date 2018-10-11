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На Виннитчине освятили храм в честь преподобного Серафима Саровского

17:17, 11 октября 2018
Православие
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Митрополит Симеон освятил новый храм / orthodox.vinnica.ua

Митрополит Винницкий и Барский Симеон 11 октября совершил освящение нового храма в честь преподобного Серафима Саровского в поселке Бар Барского района.

Митрополит возглавил первую Божественную литургию в храме, сообщает пресс-служба Винницкой епархии УПЦ.

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По завершении литургии состоялся крестный ход вокруг храма. Затем владыка Симеон наградил благотворителей прихода медалями и благословенными грамотами Винницкой епархии.

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