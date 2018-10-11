Монах столичного Десятинного монастыря эвакуировал пять семей на Черниговщине

По благословению епископа Гедеона, наместника Десятинного монастыря, братия обители приняла участие в эвакуации людей с села Монастырище Ичнянского района Черниговской области.

Насельник монастыря иеродиакон Гавриил вывез пять семей в безопасный район Нежина, сообщает пресс-служба Десятинного монастыря.

В телефонном разговоре отец Гавриил рассказал, как происходила эвакуация.

«Всех их завезли в Нежин, там пока безопасно. Там почти всё село выехало, в основном те, у кого были машины, или за кем приехали родственники. Мы уже больше никого не могли забрать, потому что было уже поздно и темно в селе. Во многих домах повыбивало окна взрывной волной, а один человек рассказал, что рядом с ним что-то взорвалось, это было рано утром, что с него взрывом куртку сорвало и прибило к земле. А ещё одному повезло, он вывозил семью на машине, так рядом взорвался снаряд и осколками пробыло колёса, и он на дисках с порванной резиной ехал до Прилук к родичам.

Одним словом, Слава Богу за всё! Люди очень рады и довольны, плакали так как будто навсегда уезжают и очень благодарили за помощь», - сказал он.