Во всех епархиях УПЦ открыт сбор помощи пострадавшим от взрывов на складах с боеприпасами в Ичне

Сбор средств и гуманитарной помощи для пострадавших от чрезвычайной ситуации в Ичне Синодальный отдел по социально-гуманитарным вопросам УПЦ объявил во всех епархиях Украинской Православной Церкви.

Об этом заявил глава отдела протоиерей Владислав Диханов, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Помощь необходима пострадавшим, которые нашли убежище в Николаевском соборе, в храмах и монастырях Нежинской епархии, или которые ночуют в пунктах эвакуации, которые организовала местная власть», – отметил председатель Отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ.

Протоиерей Владислав Диханов подчеркнул, что особая помощь пострадавшим от техногенной аварии на военном арсенале возле Ични нужна будет тогда, когда они начнут возвращаться в свои дома. Ведь, как заметил священник, «дома разрушены».

«Нужно будет обеспечивать людей средствами гигиены, элементарными вещами, продуктами питания, одеждой, лекарствами и тому подобное, – добавил отец Владислав. – Все люди будут нуждаться в той или иной помощи».

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