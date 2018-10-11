В Почаев приехал греческий профессор-богослов

Профессор Богословского Факультета Фессалоникийского Петрос Василиадис, который находится в Украине, выступил перед студентами Почаевской духовной семинарии с лекцией на тему: "Православное понимание миссии".

Об этом написал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Фейсбук.

"Было очень живо и интересно. Было много интересного и вдохновляющего общения. Понравилось как студентам и преподавателям, так и профессору, который саму атмосферу охарактеризовал словами из Святого Писания: "Се что добро, или что красно? Но еже жити братии вкупе" (Пс. 132:1). Чувствовался дух братства, единства, чувствовался общий дух между ним и всеми нами. Хотя профессор был впервые в Почаеве", - написал протоиерей Николай.

Он также отметил, в какой теплой атмосфере и закончилось общение.

""Я вас никогда не забуду", - такие трогательные слова с легкой дрожью в голосе сказал профессор студентам после того, как лекция и общение завершились, а студенты все вместе спели на греческий мотив греческом языке "Άξιον εστίν" ("Достойно есть")", - отметил заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ.

Сегодня, 11 октября, Петрос Василиадис встретится с молодежью в столичном Свято-Ионинском монастыре и будет говорить о роли мирян в жизни Церкви. Начало в 19.00.