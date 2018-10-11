Лукашенко поздравил митрополита Филарета с 40-летием назначения на Минскую кафедру

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил митрополита Филарета, Почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси, с 40-летием со дня назначения на Минско-Белорусскую кафедру.

Об єтом сообщается на официальном сайте Беларусской Православной Церкви.

«Многие годы силой нравственного авторитета Вы помогали объединять людей с различными мнениями и устремлениями, находить правильные решения в сложных ситуациях. Благодаря Вашей деятельности христиане Беларуси доверяют Православной Церкви как оплоту духовности и высоких моральных ценностей», – говорится в поздравлении.

Президент отметил, что преданность митрополита Филарета идеалам любви и милосердия является ярким примером того, как усилия одного человека способны приблизить общество к совершенству и наполнить души людей любовью и добром.

«Уверен, что Ваши знания, мудрость и молитвенная поддержка будут и впредь помогать людям в поиске верного пути, способствовать укреплению авторитета Белорусской Православной Церкви», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства пожелал митрополиту Филарету здоровья, мира и успехов в служении во благо Беларуси и Православия.