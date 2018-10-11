Австрийский митрополит рассказал, когда и как будут рассматривать "украинский вопрос" на Фанаре в следующий раз

На заседании Синода Вселенского патриархата было решено перенести принятие решения относительно предоставления Томоса для Украины.

Об этом сказал митрополит Австрийский и экзарх Венгрии Арсений (Кардамакис), сообщает 24 канал со ссылкой на "DW".

Митрополит отметил, что соответствующее решение Вселенский патриархат Константинополя примет лишь тогда, когда наступит "подходящее время".

"Мы не хотели бы создавать никаких новых проблем, однако с Божией помощью будем поступать так, чтобы все было мирно", – заявил митрополит.

Следующее заседание Синода Вселенского патриархата состоится с 9 по 11 ноября.