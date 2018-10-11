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В Каменское прибыли иконы святых Андрея Первозванного, князя Владимира и княгини Ольги

05:17, 11 октября 2018
Православие
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В Каменском иконы пробудут до 15 октября включительно / eparhia.net

В этот день верующие города Каменское с архиепископом Каменским и Царечанским Владимиром в Свято-Николаевском соборе встретили святыни – иконы святого апостола Андрея Первозванного, святого равноапостольного князя Владимира и святой равноапостольной княгини Ольги с частицами их мощей. Об этом сообщает сайт Каменской епархии УПЦ.

/ eparhia.net

Под пения и величания святыни были перенесены в собор, где над ними были прочитаны молитвы.

/ eparhia.net

Святыни посещают каждую епархию УПЦ в рамках юбилейного крестного хода к 1030-летию Крещения Киевской Руси.

В каменском соборе иконы пробудут до 15 октября включительно. Ежедневно перед ними будут совершаться молебны.  

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