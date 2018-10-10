В Киево-Печерской лавре начали праздновать Собор отцов Ближних пещер

Накануне праздника в честь Собора преподобных отцов Киево-Печерских, которые в Ближних пещерах (прп. Антония) почивают, 10 октября, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Празднование памяти Собора Ближних пещер в 1886 году перенесли с 21 сентября (ст. ст.) на 28 сентября (11 октября – новый стиль) в соответствии с празднованием памяти Собора святых Дальних пещер (11 сентября). У преподобных Ближних пещер также общая память с преподобными Дальних пещер – во 2-ю Неделю Великого поста, когда празднуется Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

Завтра Предстоятель совершит Божественную литургию в этом же храме. Начало богослужения в 8.30.